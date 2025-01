Kickl will "Vertrauen in die ÖVP investieren"

Unter entsprechend großem Medieninteresse meldet sich Kickl Dienstagnachmittag dann doch zu Wort. Titel der Pressekonferenz in der FPÖ-Parteizentrale in Wiener Reichsratsstraße: „Österreich ehrlich regieren“.

Kickls Antwort: „Österreich ehrlich regieren. Wer dazu nicht bereit ist, der kann auch kein Partner sein. Weil er dann auch kein Partner der Bevölkerung ist“. Eine klare Botschaft an die ÖVP und ihren neuen Chef Christian Stocker, die in den vergangenen Stunden eine dramatische Kehrtwende von erbitterten Kickl-Gegnern zu möglichen Kickl-Kanzlermachern vollzogen haben.

„Unser Land wurde an die Wand gefahren, besonders in der Wirtschaft“, lautet sein Befund. „Wir sind nicht nur mit einem massiven Defizit konfrontiert, die Einheitsparteien haben auch ein enormes Vertrauensdefizit.“ Sie hätten versucht, das Wahlergebnis vom September noch umzudrehen.

Warnende Stimmen

Der FPÖ-Chef spricht denn auch ausführlich von vielen warnenden Stimmen, die ihn in den vergangenen Stunden erreicht hätten, „ob man dieser ÖVP überhaupt vertrauen kann. Viele sagen: ,Achtung, die wollen euch nur ausrutschen lassen‘.“ Diese Skepsis habe ihre Berechtigung, so Kickl „Ich habe persönlich meine Narben abbekommen. Ich nehme das sehr ernst“, erinnert er an seinen Sturz als Innenminister 2019 auf Betreiben von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz in Folge der Ibiza-Affäre.