In den vergangenen Jahren wird die 55-Jährige immer wieder als Personalreserve für wichtige Posten genannt. Sei es als mögliche blaue Präsidentschaftskandidatin 2022, sei es aktuell als Erste Nationalratspräsidentin oder blaue Ministerin. In einem wohl nicht allzu ernst gemeinten Vorstoß wird sie von den Freiheitlichen nach deren Sieg bei der EU-Wahl als Kandidatin für den noch zu schaffenden Postens eines "Remigrationskommissars“ genannt.

Der in den sozialen Medien überaus aktive Niederösterreicher (44) hat als Generalsekretär eine Schlüsselposition in der FPÖ.

Das passt zum betont scharfen Auftreten von Fürst in Migrationsfragen. So hat sie die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge ohne Limit einst als Fehler bezeichnet.

Der gelernte Landmaschinentechniker zieht nach einer klassischen Polit-Karriere in seinem Heimatbundesland 2013 in den Nationalrat ein. Schon 2017 ist er im FPÖ-Verhandlungsteam dabei, als es darum geht, eine Koalition mit der ÖVP zu schmieden.

Später, im U-Ausschuss zu Aufarbeitung des Ibiza-Skandals, ist er ein wichtiges Bindeglied zu SPÖ und Neos, als es darum geht, den ehemaligen türkisen Regierungspartner in die Mangel zu nehmen. Zuletzt startet er wiederholt im Tandem mit Stiftungsrat Peter Westenthaler schwere Angriffe auf den ORF, den sich die Blauen zu einem ihrer Hauptgegner in Wahlkampf erkoren hatten.

Als Manager des jüngsten erfolgreichen Wahlkampfs ist der Sohn des ehemaligen ÖVP-Bürgermeisters im steirischen Rinegg am bisherigen Höhepunkt seiner Polit-Laufbahn angelangt. Die politische Karriere des 40-Jährigen beginnt in Niederösterreich. Erst im Ring Freiheitlicher Jugend, dann in der Kommunalpolitik von Wiener Neustadt, wo auch sein Bruder aktiv war.

Auch seine Karriere beginnt in der FPÖ Niederösterreich. 2011 wird er Büroleiter des damaligen FPÖ-Chefs Heinz Christian Strache. Unter Kickl wird er 2017 Kabinettschef im Innenministerium. Diese persönliche Verbindung bleibt auch nach Kickls Entlassung im Zuge des Ibiza-Skandals 2019 bestehen. Teufel gilt als maßgeblicher Verbinder zur ÖVP, insbesondere nach der Landtagswahl in Niederösterreich, aus der 2023 die ÖVP-FPÖ-Landesregierung mit Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer hervorgeht.

Norbert Nemeth - Klubdirektor

Der 55-jährige FPÖ-Klubdirektor (eine Position, die er bereits seit 2006 innehat) ist eine weitere blaue Schlüsselfigur, die am liebsten im Hintergrund agiert. Auch er gehört schon 2017 dem blauen Verhandlungsteam an, das mit der ÖVP unter Parteichef Sebastian Kurz die erste türkis-blaue Regierung bildet. Der Jurist ist federführend an der Erstellung des FPÖ-Wahlprogramms beteiligt und gehört zudem dem "Atterseekreis" an, jenem Gesprächskreis, den Friedrich Peter 1971 initiiert und Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner 40 Jahre später wiederbelebt.