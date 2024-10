FPÖ-Politiker weisen Nazi-Vorwürfe nach Singen von SS-Lied zurück

Die FPÖ hat die Teilnahme von Mitgliedern an einem Begräbnis gerechtfertigt, bei dem auch ein von der der Schutzstaffel SS der Nationalsozialisten verwendetes Lied gesungen worden war. "Jegliche Unterstellung einer nationalsozialistischen Gesinnung" weise man "entschieden und auf das Schärfste zurück", hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Das Lied "Wenn alle untreu werden" sei in der 1814 getexteten Form gesungen worden, die auch bei anderen Verbindungen verbreitet sei.