FPÖ-Funktionäre bei Begräbnis, auf dem SS-Treuelied gesungen wurde

Die Teilnahme hochrangiger FPÖ-Funktionäre beim Begräbnis des ehemaligen Wiener FPÖ-Bezirksrats Walter Sucher am Freitag in Wien-Hernals sorgt in der Endphase des Wahlkampfs für heftigen Polit-Wirbel. Wurde doch bei der Beisetzung des mit 90 Jahren verstorbenen „Alten Herrn“ der Burschenschaft Olympia von Trauergästen das Lied „Wenn alle untreu werden“ intoniert. Und zwar in jener Textversion, mit der das Lied als „Treuelied“ bei der SS verwendet wurde. Das berichtet der Standard.