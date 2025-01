Kickl wird Kanzler, die ÖVP endgültig schwarz

Denn: Bis zum 15. Jänner muss die Republik die konkreten Zahlen des Staatshaushaltes der EU melden, am 21. Jänner wird beim Ecofin (Rat für Wirtschaft und Finanzen) darüber beraten, ob Österreich ein Defizitverfahren bekommen wird oder nicht.

Zeit hat aber auch die Volkspartei nicht, denn Umfragen attestieren der FPÖ Zugewinne von derzeit 28,85 auf bis zu 35 % und der ÖVP Verluste. Die Noch-Kanzlerpartei muss mit allen Mitteln Neuwahlen verhindern, will sie sich nicht noch billiger hergeben müssen. Und: Sie muss in den Gesprächen mit der FPÖ nicht nur den Juniorpartner geben, sondern wohl auch klein beigeben, will sie nicht in die Opposition. Und all das muss sie schnell. So schnell, wie Stocker die 180-Grad-Wende vom Kickl-Abkanzler zum Kanzler-Macher vollzogen hat. Ein bis dato unvorstellbarer Akt. So unglaublich, wie jener, der sich am Tag der Heiligen Drei Könige, dem Hochfest der Erscheinung des Herren in der Hofburg zuträgt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen erteilt Herbert Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung.