ÖVP-Klubobmann Wöginger: "Babler hat den Weg für Kickl freigemacht"

Der Grund war Andreas Babler, er hat den Weg freigemacht für Herbert Kickl. Er hat sich in wesentlichen Fragen nicht bewegt. Ich kann all das, was die Neos veröffentlicht haben, unterstreichen. Wir haben über weite Teile sehr konstruktive Gespräche mit beiden Parteien geführt und viele Details ausgearbeitet. Wir sind aber daran gescheitert, dass am Ende die Kompromissbereitschaft von Andreas Babler gefehlt hat.

Die Neos sind Freitagvormittag aus den Verhandlungen ausgestiegen. Und die Neos meinen, dass die SPÖ am Donnerstag bei der Pensionsreform wieder Schritte zurückgemacht und neue, einnahmenseitige Sparmaßnahmen gefordert hätte. Als Optionen hätte die SPÖ unter anderem eine Erbschaftssteuer oder eine Erhöhung der Bankenabgabe vorgeschlagen. Aber was war der springende Punkte, dass die ÖVP am Samstag aus den Verhandlungen ausgestiegen ist?