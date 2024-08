Warum die FPÖ weiter auf Corona und stärker auf ÖVP-Themen setzen wird

Im blauen Wahlprogramm finden sich altbekannte wie -bewährte Themen in punkto Asylwesen und Migration . Nicht verzichten kann oder will man in diesem Zusammenhang auf den Begriff der " Remigration ", der vornehmlich von der rechtsextremen Identitären Bewegung benutzt wird, um die Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer zu beschreiben. Geht es nach der FPÖ, soll die "Hegemonie einer fremden Kultur" verhindert und die eigene ins Zentrum gestellt werden. Dazu gehört auch das Kreuz im Klassenzimmer.

Zu den gleichsam "blauen Evergreens", mit denen man bei der Wählerschaft punkten will, gehören auch bei der diesjährigen Nationalratswahl

mehr direkte Demokratie (Volksabstimmungen und Volksbefragungen)

(Volksabstimmungen und Volksbefragungen) Recht auf Bargeld

Ende der Pflichtmitgliedschaften ("Zwangsmitgliedschaft") bei Wirtschafts- und Arbeiterkammer

der ("Zwangsmitgliedschaft") bei Wirtschafts- und Arbeiterkammer Beibehaltung der Neutralität , kein NATO-Beitritt sowie Sky Shield-Ausstieg

, kein NATO-Beitritt sowie Sky Shield-Ausstieg Budgetfinanzierter ORF statt derzeitiger Haushaltsabgabe

Deckungsgleich zur SPÖ ist das FPÖ-Ansinnen, die analoge Welt beizubehalten. Sprich: Beispielsweise Behördenwege oder Bankgeschäfte jedenfalls immer auch ohne Internetzugang möglich zu machen.

Nahezu deckungsgleich sind die Freiheitlichen mit der ÖVP, was die Grundhaltung zur Energiewende, dem "Aus vom Verbrenner-Aus" und den Wirtschafts- und Finanzbereich betrifft. Das sei "nichts Neues", heißt es seitens der FPÖ und verweist auf die ÖVP-FPÖ-Koalitionen (1999 und 2017) im Bund und die derzeitigen Koalitionen in den Ländern. Man habe in Regierungsverantwortung stets ein ausgeglichenes Budget angestrebt und auch erreicht - im Gegensatz zur jetzigen türkis-grünen Koalition. Kommt die FPÖ in die Regierung, so Kickls Credo, werde es kein Helikoptergeld wie Klimabonus für alle mehr geben, dafür bessere Möglichkeiten vor allem für Familien einen Wohnbaukredit/Wohnbaudarlehen zu erlangen ("Starterwohnung") und jedenfalls keine neuen Steuern.