FPÖ-Chef Kickl will Mindestsicherung nur noch für Österreicher

In der aktuellen Sicherheitsdebatte ist Kickl gegen die Überwachung der Messenger-Dienste, das sei "höchstgefährlich". Man könne am Ende in jedes Handy, in jeden Laptop schauen.

"Das absolut Wichtigste" sei vielmehr die Zuwanderung auf Null zu stellen. Man habe die "Islamisten" ins Land gelassen, so Kickl, das gehöre gestoppt. Zusätzlich brauche es ein Gesetz gegen den politischen Islam, analog zum NS-Verbotsgesetz. Dann könne man Moscheen schließen und Hassprediger loswerden, meint Kickl.