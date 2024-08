ÖVP gegen Rest: Debatte über Sicherheit ist im Wahlkampf nicht möglich

Der Name „Nationaler Sicherheitsrat“ verspricht allerdings mehr, als das Gremium tatsächlich liefert. Das hat das Zusammentreffen am Dienstagabend leider wieder einmal deutlich gemacht. Statt in einer sicherheitspolitisch so heiklen Situation angesichts des verhinderten Attentats auf das Taylor-Swift-Konzert geschlossen Maßnahmen gegen solche terroristischen Bedrohungen zu verkünden, wurde nur Wahlkampf geboten.