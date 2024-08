ÖVP ortet "Einheitspartei Kickl-Zadic-Babler gegen die Terrorbekämpfung"

Wobei dies laut Stocker nur im Einzelfall bei bestimmten schweren Delikten und unter strengen Rechtsschutz-Auflagen erfolgen soll.

Für das Verhalten der anderen Parteien findet Stocker harsche Worte: „Es geht auch um die Frage, wie es nach der Wahl weitergeht: Offensichtlich haben Grün und Rot mit Blau kein Problem“, ortet der ÖVP-General neue Anti-ÖVP-Allianzen.

"Vernunft-Restbestände bei SPÖ"

Immerhin: „Bei der SPÖ gibt es Restbestände von Vernunft und Hausverstand, zum Beispiel bei Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der SPÖ Vorarlberg, die unsere Ansichten teilen.“ Wie berichtet, hatte sich Dienstag Ludwig für die Chat-Überwachung ausgesprochen, während die Parteispitze um Andreas Babler bei diesem Thema bisher sehr zurückhaltend war.

Bei seiner Abrechnung mit den anderen Parteien griff Stocker auf bemerkenswerte Weise auf eine Diktion zurück, die frappierend an jene der FPÖ in diesem Wahlkampf erinnert: „Die anderen Parteien sind in einer Einheitspartei. Es gab für unsere Vorschläge keine Mehrheit im Sicherheitsrat, aber ich weiß mich eins mit den Menschen in diesem Land.“