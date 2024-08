Kommt die Messenger-Überwachung? Grüne fordern "Vorschlag" von Karner

Österreichs Staatsschutz (DSN) soll auch durch Hinweise von internationalen Partnerdiensten auf den Islamisten aufmerksam geworden sein. Was diesen Geheimdiensten, im Gegensatz zum DSN, erlaubt ist: die Überwachung von Messengerdiensten. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner wiederholte deshalb am Donnerstag erneut seine Forderung, diese auch in Österreich zu legalisieren: "Terroristen kommunizieren nicht mit Briefen."

Aber warum darf der DSN digitale Dienste wie Telegram, Signal oder Whatsapp nicht überwachen?