Gerhard Karner: "Uns interessieren keine Pantscherl, wir müssen Terror verhindern"

Die Hinweise wurden wahrgenommen und das Gesetz so entwickelt, dass es hält. Wir wollen und brauchen keine Massenüberwachung. Uns interessieren keine Urlaubsfotos oder Pantscherl mit der Nachbarin. Wir wollen und müssen Kriminalität und Terror verhindern.

Der Attentäter stammt aus Wien, hat Migrationshintergrund – schon wieder. Sind das normale Probleme einer Millionenstadt?

Ich bin dafür, die Dinge einzeln zu beurteilen. Der Haupttäter hat zuletzt in einer niederösterreichischen Kleinstadt gelebt, ist Österreicher mit Migrationshintergrund. Zum Thema Wien: Eine Millionenstadt hat ihre Herausforderungen. Die Jugendkriminalität beschäftigt uns sehr und wir setzen auch entsprechende Maßnahmen. Aber ich sage mit aller Überzeugung, auch in diesen Tagen: Wir leben in einem der sichersten Länder der Welt, und die Großstadt Wien gehört zu den sichersten Städten der Welt.

Von Ihnen kommt an dieser Stelle gar kein Wien-Bashing?

Nein, weil ich weiß, dass die Polizei in Wien exzellente Arbeit leistet. Und ja, ich hätte auch gerne mehr Polizisten – unser Ziel für heuer sind 1.000 alleine für Wien. Deshalb haben wir eine Aufnahmeoffensive gestartet. 2023 hatten wir in Wien im ersten Halbjahr 80 Aufnahmen, heuer 380.