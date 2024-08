Innenminister: "Werden uns von diesen grauslichen Extremisten nicht kleinkriegen lassen"

Warum hat die Polizei nicht gleich eine Absage empfohlen?

Es wurde alles Menschenmögliche getan, dass es zu einer sicheren Veranstaltung kommen kann. Die Gefährdung bestand und besteht weiter. Ich habe daher volles Verständnis für die Entscheidung.

Viele sagen, die Extremisten hätten damit gewonnen.

Es muss unser Anspruch sein – und es wird auch so sein –, dass es auch in Zukunft große, fröhliche Veranstaltungen in unserem Land gibt. Wir werden uns von diesen grauslichen Extremisten nicht kleinkriegen lassen.