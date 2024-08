6.553 Abschiebungen im ersten Halbjahr - rund die Hälfte waren Europäer

Nach dem "Höchstwert an Abschiebungen" im Vorjahr habe es auch im ersten Halbjahr 2024 einen entsprechenden "Rekordwert" gegeben, gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt.

Gezählt wurden 3.080 "freiwillige Ausreisen" und 3.473 "zwangsweise Außerlandesbringungen" von Ausländern, zusammen 6.553 und damit um sechs Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.