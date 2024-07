Nach VfGH-Entscheid zu Afghanistan: Karner prüft nun weitere Abschiebungen

Worum geht's im Einzelfall?

Beim konkreten Fall, über den Presse und Standard gestern berichteten, geht es um einen Mann, der bis 2022 in Kabul gelebt und dann einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich gestellt hat. Später versuchte er das auch in der Schweiz, wurde aber zurückgewiesen.

Auch in Österreich wurde sein Antrag vom BFA, der ersten Instanz im Asylverfahren, abgelehnt und eine Abschiebung für zulässig erklärt. Die zweite Instanz, das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) bestätigte diese Entscheidung.

Dagegen legte der Asylwerber dann Beschwerde beim VfGH ein - und diese wurde nun abgewiesen. Die Begründung: Die Sicherheitslage habe sich seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban verbessert. Zudem verfüge der Mann in seiner Heimat über ein solides wirtschaftliches Umfeld.