Asyl: VfGH erlaubt Abschiebung nach Afghanistan

Abschiebungen nach Afghanistan sind grundsätzlich wieder möglich. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in einem aktuellen Fall beschieden, über den zunächst Presse und Standard berichteten.

Abschiebungen: Sicherheitslage verbessert

Demnach wurde die Beschwerde eines Mannes im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass sich die Sicherheitslage seit Machtübernahme der radikalislamischen Taliban verbessert habe und der Mann über ein solides wirtschaftliches Umfeld verfügt.

Der vor seiner Ausreise in der Hauptstadt Kabul lebende Flüchtling hatte Afghanistan 2022 verlassen und in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Später versuchte er das gleiche in der Schweiz, wurde aber zurückgewiesen. Hierzulande gewährte ihm die Erstinstanz, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, weder Asyl noch subsidiären Schutz. Zudem wurde ein Abschiebung für zulässig erklärt. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung.