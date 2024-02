Österreichischer Häftling in Afghanistan nach neun Monaten frei

Die Meldung am Sonntag kam überraschend. Das Außenministerium teilte in einer Aussendung mit, dass Herbert Fritz, ein pensionierter Lehrer, der auf Erkundungsreise in Afghanistan verhaftet worden war, frei ist.

"Wir freuen uns mitzuteilen, dass der seit Mai 2023 in Afghanistan inhaftierte 84-jährige österreichische Staatsbürger Herbert Fritz seit heute in Freiheit ist. Er konnte Afghanistan bereits verlassen und ist am Nachmittag im katarischen Doha gelandet. Dort wird er bei Bedarf auch medizinisch betreut, bevor er den Heimflug nach Österreich antritt", hieß es in der Aussendung.

Die Freilassung erfolgte offenbar unter Vermittlung Katars. Wann Fritz seine Weiterreise in die Heimat antritt, sei noch völlig offen. Zunächst würden umfangreiche Gesundheitschecks erfolgen. Ein erstes Telefonat mit seiner Familie habe es aber bereits gegeben, hieß es aus dem Außenministerium.