FPÖ macht sich für Freilassung von 84-jährigem Häftling der Taliban stark

Bei einer Kontrolle – so nehmen seine Angehörigen an – wurde auf seinem Handy ein gemeinsames Foto mit einem afghanischen Oppositionsführer gefunden, das bei einer Veranstaltung in Wien aufgenommen worden war.

Nun wird die Causa zum Politikum: FPÖ-Abgeordneter Martin Graf wirft dem Außenministerium vor, aufgrund des politischen Hintergrunds von F. nichts für dessen Befreiung unternehmen zu wollen.