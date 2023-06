Spionage-Verdacht: Taliban halten Wiener Lehrer fest

Wie der Standard in einem Online-Artikel am Montag berichtet, werfen die Islamisten dem Österreicher Spionage vor. Laut einem Telegram-Posting wurde der 84-Jährige am 7. Juni in Kabul in eine Einzelzelle verlegt. Innerhalb der nächsten vier Wochen soll die "Talibangerichtsbarkeit" ein Urteil über den Vorwurf der Spionage sprechen, heißt es in dem Post.

Neo-Naziszene

Der pensionierte Lehrer ist seit Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene in Österreich aktiv. "Herr F. ist ein langgedienter Aktivist mit Vergangenheit in der organisierten Neo-Naziszene. Er hat auch zahlreiche einschlägige Bücher und Zeitungsartikel veröffentlicht", sagt etwa Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW). Peham forscht zu Rechtsextremismus und Neo-Nazismus unter Jugendlichen, Burschenschaften, Antisemitismus, Rassismus und Islamismus.