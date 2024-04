Brisanter Vorstoß der ÖVP: Karner will "Flüchtlinge nach Syrien abschieben"

Sicheres Damaskus

Karner wagte dabei erneut einen Vorstoß beim Thema Syrien: Er sprach sich dafür aus, weiter Druck zu machen, damit künftig wieder Abschiebungen in sichere Bereiche auch nach Syrien möglich werden. Syrische Flüchtlinge sind die mit Abstand größte Gruppe an Asylberechtigten in Österreich, die Menschen bekamen wegen des grausamen Bürgerkrieges in ihrer Heimat meist vorübergehenden Schutz.