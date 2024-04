Asyl: Von Abschiebungen bis zur Residenzpflicht

In der Europäischen Union steigen die Asylanträge im Vergleich zu den Vorjahren – über eine Million Menschen stellte 2023 in der EU einen Erstantrag. In Österreich zeigt sich ein gegenteiliger Trend. Die Asylantragszahlen sind stark rückläufig, belaufen sich derzeit auf rund 2.452 Anträge (März 2024). ÖVP-Innenminister Gerhard Karner führt das insbesondere auf die Maßnahmen gegen das Schlepperwesen zurück. Zudem will Karner – wie der KURIER berichtete – Abschiebungen nach Syrien möglich machen. In Großbritannien werden Migranten möglicherweise ab Juli nach Ruanda abgeschoben. Ob in diese Länder tatsächlich ausgewiesen werden kann, warum sich zeitgleich in Österreich eine Debatte um die sogenannte Wohnsitzauflage entsponnen hat und was die heimische Politik dazu sagt: Der KURIER gibt einen Überblick und Antworten auf die drängendsten Fragen.

Bisher waren Abschiebungen nach Syrien undenkbar. Was ist jetzt anders?

Das Innenministerium beruft sich bei seiner Einschätzung der Lage in Syrien auf den jüngsten Jahresbericht der EU-Asylagentur: Darin heißt es, dass in der syrischen Hauptstadt Damaskus „kein echtes Risiko für Zivilisten“ bestehe. Diskutierbar sei also, meinen die Verfechter von Abschiebungen nach Syrien, zumindest die Rückführung nach Damaskus. In den anderen Regionen und Städten des vom Krieg verwüsteten Landes sieht es anders aus.