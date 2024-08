Muss der Staatsschutz bei Chat-Nachrichten wegschauen?

Österreichs Ermittler dürfen – mit richterlicher Genehmigung – Briefe öffnen oder Telefonate abhören. Was sie im Gegensatz zu vielen ausländischen Partnern nicht dürfen: Online-Messengerdienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal „überwachen“.

Die Datenschutz-NGO Epicenter.works warnte bereits im April vor „kritischen Sicherheitslücken“, die von kriminellen und staatlichen Akteuren ausgenutzt werden könnten. Eine unabhängige Kontrolle müsse gewahrt sein. Weitere Expertenmeinungen könnte man nach einem Begutachtungsverfahren berücksichtigen, heißt es aus dem BMI. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts sei in der „Vor-Begutachtung“ aber bereits eingebunden gewesen. „Die Aussagen des VfGH-Erkenntnisses wurden natürlich auch entsprechend berücksichtigt.“

Der VfGH argumentierte mit Verweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, dass die verdeckte Überwachung einen „schwerwiegenden Eingriff“ in die Privatsphäre darstelle und nur in „äußerst engen Grenzen“ zulässig sei.

Warum stimmen die Grünen Karner Gesetz nicht zu – und was sagen die anderen Parteien?

Um die Überwachung der verschlüsselten Nachrichten zu ermöglichen, soll ein spezielles Programm in das Computersystem des Verdächtigen eingespielt werden – in Absprache mit dem Rechtsschutzbeauftragten

Whatsapp, Signal oder Telegram nutzen Verdächtige zur Kommunikation. Bei allen sind der DSN in Bezug auf die Überwachung die Hände gebunden. Darum gibt es den Wunsch, bei sogenannten Hochgefährdern auf diese Apps zugreifen zu können. Gefordert wird auch die Telefonüberwachung ohne vorherigen richterlichen Beschluss

Was unsere Dienste bräuchten

Jene Befugnisse, die die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) aktuell hat, ohne dass es dafür eine Anordnung vom Gericht benötigt, sind enorm eingeschränkt. So dürfen Rufdaten rückerfasst, aber keine Telefonüberwachung durchgeführt werden. Die Ermittler wissen, wer mit wem telefoniert, aber nicht was gesprochen wird. Ebenso möglich ist die Befragung Verdächtiger, der Einsatz verdeckter Ermittler, eine Observation und alle Informationsbeschaffungen die durch offene Quellen, sogenannte OSINT (open source intelligence)

Was unsere Dienste dürfen

Wie genau soll die Überwachung auf technischer Ebene funktionieren?

Das BMI distanziert sich vom Begriff „Bundestrojaner“, auch Stockhammer hält diesen für „falsch“. Der Grund, so der Experte: „Die Überwachung von Messenger-Diensten erfolgt mit den neuen Programmen immer nur punktuell. Die Behörden nutzen dabei Sicherheitslücken in den Messenger-Diensten aus, die seitens der Hersteller – gewollt oder ungewollt – bereits da sind.“ Das Programm zur Spionage komme in der Regel aus dem Ausland, werde „zugekauft und dann adaptiert“: „Es gibt viele Anbieter, wobei jene aus Israel derzeit als die besten gelten.“

Was spricht prinzipiell für die Überwachung von Messenger-Diensten?

Ob bei den Swift-Konzerten oder zuletzt vereitelten Terrorakten bei der Wiener Pride oder am Hauptbahnhof: Die entscheidenden Hinweise kamen jeweils vom Ausland. „Ohne Messenger-Überwachung sind wir permanent abhängig von ausländischen Partnerdiensten. Deshalb haben fast alle europäischen Staaten dieses Werkzeug – selbst Deutschland, mit einem extrem strengen Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe“, sagt Stockhammer.