Der Spitzel in der Hosentasche: Was kann der Bundestrojaner?

„Das hätten wir schon früher haben können“, so der lapidare Kommentar von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach dem Ja der Grünen, den Gesetzesentwurf zur Messenger-Überwachung in Begutachtung zu schicken. „Aber besser als gar nicht“, so Karner, der erneut betonte, dass die Polizei „moderne Instrumente“ brauche, um Terrorismus zu bekämpfen.

Dass Türkis-Grün das Gesetz noch beschließt, gilt als eher unwahrscheinlich: Die Begutachtungsfrist läuft (sofern die Grünen diese Woche noch die offizielle Freigabe erteilen) bis zur Woche der Nationalratswahl.

Aber die SPÖ (die als neuer Koalitionspartner gehandelt wird) hat in Person des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig schon signalisiert, dass man offen sei: „Ich denke, wenn das von den Grundwerten und von der Verfassung möglich ist, sollte man das tun.“