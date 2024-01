Deutsches "Unwort des Jahres" 2023: "Remigration"

Auf Platz zwei setzte die Jury den Begriff "Sozialklimbim"

Am vergangenen Mittwoch hatte das Medienhaus Correctiv Rechercheergebnisse zu einem Treffen in einer Potsdamer Villa ver├Âffentlicht, an dem im November auch einzelne AfD-Funktion├Ąre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der fr├╝here Kopf der rechtsextremen Identit├Ąren Bewegung in ├ľsterreich, Martin Sellner, hatte der Deutschen Presse-Agentur best├Ątigt, dass er dort ├╝ber "Remigration" gesprochen habe. Wenn Rechtsextremisten den Begriff Remigration verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine gro├če Zahl von Menschen ausl├Ąndischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Jury-Sprecherin Constanze Spie├č hatte bereits im Dezember berichtet, dass "Remigration" unter den Einsendungen f├╝r die "Unwort"-K├╝r war - also schon vor der aktuellen Debatte.

Auf Platz zwei setzte die Jury den Begriff "Sozialklimbim", der im Zuge der deutschen Debatte um die Kindergrundsicherung verwendet worden sei. Durch diese Wortwahl werde die Gruppe einkommens- und verm├Âgensschwacher Personen herabgew├╝rdigt und diffamiert und zugleich die Gruppe der Kinder, die von Armut betroffen oder armutsgef├Ąhrdet seien, stigmatisiert. Den dritten Platz belegt der Begriff "Heizungs-Stasi". Die Jury kritisierte den mit Blick auf das Geb├Ąudeenergiegesetz verwendeten Ausdruck als "populistische Stimmungsmache gegen Klimaschutzma├čnahmen".