Herbert Kickl ist der Gejagte

In gewisser Weise genießt Herbert Kickl diese Ausgangslage. Er entscheidet für sich, welche TV-Duelle oder Interviews er annimmt und welche er ausschlägt. Er will sich nicht treiben lassen und fixiert mit seinem sehr kleinen Beraterteam, wo es einen Auftritt gibt und wo nicht. Das alles erweckt den Eindruck, dass er sich schon sehr sicher ist und für ihn eine Variante, die ihn nicht auf dem Thron sieht, gar nicht in Frage kommt.

Für ihn wäre es ja der totale Triumph. Heraus aus den Fußstapfen von Jörg Haider, indem er dessen FPÖ-Allzeithoch von 26,91 Prozent aus dem Jahr 1999 übertrifft. Für ihn wäre es auch eine Abrechnung mit all jenen – auch in seiner Partei –, die ihm das nicht zugetraut hatten, als er die Obmannschaft von Norbert Hofer übernommen hat. Und letztlich möchte er auch in die Genugtuung kommen, Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor die schwierige Entscheidung zu stellen, ob er einem Wahlsieger tatsächlich den Regierungsauftrag verweigern kann.