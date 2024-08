Wie die ÖVP für "mehr Sicherheit" in Österreich sorgen will

Am 7. September will die ÖVP ihr fertiges Wahlprogramm vorstellen. Dieses soll auf dem Österreichplan von Bundeskanzler Karl Nehammer aufbauen, der zu Jahresbeginn sukzessive präsentiert wurde. Ein Kapitel hat die Volkspartei, wohl anlässlich der Absage der Taylor-Swift-Konzerte aufgrund einer Terrordrohung, nun vorgezogen: die innere und äußere Sicherheit.

Bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) skizziert die Partei am Freitag ihre "Schwerpunkte". "Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen und unser höchstes Gut", sagt Nehammer. Österreich zähle zu den sichersten Ländern der Welt, doch innerhalb und außerhalb gebe es Feinde, die nicht davor zurückschrecken würden, "auch mit Gewalt" gegen die freie Demokratie vorzugehen.

Folgende fünf Eckpunkte hebt die ÖVP hervor:

Enttarnung und Bekämpfung des politischen Islams

Die ÖVP will die heimischen Geheimdienste beim Kampf gegen Terrorismus und Extremismus stärken. Dazu gehört auch die Überwachung von Messengerdiensten. Karners Gesetzesentwurf wurde kürzlich in Begutachtung geschickt. "Wir brauchen hier Waffengleichheit mit Terroristen und Schwerkriminellen", so Karner.