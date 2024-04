Wenige Tage vor dem 1. Mai hält die SPÖ ihren "kleinen Bundesparteitag" in Wieselburg (NÖ) ab. Um über die Listen für den Nationalratswahlkampf abzustimmen. Um sich gemeinsam auf den EU- und Nationalratswahlkampf und Themen einzuschwören. Um 12h30 wird SPÖ-Chef Andreas Babler seine lang angekündigte "Herz & Hirn"-Rede halten, die 24 Ideen für Österreich präsentieren, mit denen er bei seiner ersten NR-Wahl an der Spitze der Partei reüssieren will.