Bablers 20-Milliarden-Plan: Was er bringt, wer ihn bezahlt

SPÖ-Chef Andreas Babler will Österreichs Industrie und Landwirtschaft kräftig umbauen. Das hat er am Donnerstag bei einer wirtschaftspolitischen Rede in Berlin verkündet. Konkret: Babler will 20 Milliarden Euro in einen neuen Transformationsfonds investieren.

Das entspricht vier Prozent von Österreichs jährlicher Wirtschaftsleistung. Die SPÖ will mit dem Fonds die heimische Wirtschaft in Richtung CO 2 -Neutralität lenken. Bisherige Maßnahmen hält sie für unzureichend – oder falsch.

Was Babler konkret vorhat und wie sein Unterfangen bezahlt werden soll: