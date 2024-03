Wohnbaupaket: Wie komme ich jetzt an einen günstigen Kredit?

Wer ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen will, kann künftig einen Kredit in Höhe von 200.000 Euro beantragen. Die Länder sollen dafür Wohnbaudarlehen beantragen. Für diese gilt bis 2028 ein Zinssatz von maximal 1,5 Prozent. Welcher Zinssatz gilt nach 2028? Das müssen die Länder regeln. Kurzer Nachsatz: In den meisten Fällen werden Häuslbauer natürlich einen zweiten Kredit benötigen, um ein Eigenheim finanzieren zu können.

Wo kann ich diesen Kredit beantragen?

In erster Linie sind laut Regierung die jeweiligen Wohnbauförderstellen der Bundesländer zuständig – in Wien wäre das die MA 50. Der Kredit ist auf 25 Jahre begrenzt und kann vorzeitig zurückgezahlt werden. Ob er nur für neue Hauptwohnsitze oder auch für Nebenwohnsitze gilt, können übrigens auch die Länder entscheiden.

Welche Nebengebühren werden gestrichen?

Von 1. April 2024 bis 30. Juni 2026 müssen bei Immobilienkäufen keine „Nebengebühren“ bezahlt werden. Konkret gilt das für die Grundbuch- und die Pfandrechtseintragungsgebühr. Sie entfallen bis zu einem Kaufpreis von 500.000 Euro. Maximale Ersparnis pro Fall: bis zu 11.500 Euro. Kostet die Immobilie mehr als zwei Millionen Euro, gilt die Gebührenbefreiung nicht mehr.