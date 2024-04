Warum die ÖVP gegen die 41-Stunden-Woche ist

Die Industriellenvereinigung hat zu Wochenbeginn für Aufsehen gesorgt. Ihre Forderung: Die Arbeitszeit gehöre nicht verkürzt, sondern bei gleichem Lohn auf 41 Wochenstunden verlängert. Nun ist anzunehmen, dass die IV bewusst einen Kontrapunkt zu Babler setzen will. Vor allem, um eine weitere Arbeitszeitreduzierung zu verhindern. Denn in der Bevölkerung dürfte es für eine Arbeitszeitverlängerung so gut wie keine Unterstützung geben.

Wie sollte sich also eine Partei in der Arbeitszeitdebatte positionieren, die sich als Vertreterin der Wirtschaft definiert? Zum Beispiel die ÖVP ?

Nehammer musste ausrücken

Für dementsprechend großes Unverständnis haben am Dienstag die Äußerungen von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gesorgt – auch ÖVP intern. Sie ortete bei einem Auftritt mit der IV "linke Träume" in der Arbeitszeitdebatte. "Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir mehr als weniger arbeiten", sagte Edtstadler.

Dass sie damit nicht die 41-Stunden-Woche unterstütze, sondern die Teilzeitquote senken wolle, kommunizierte die Ministerin erst am späten Nachmittag via Aussendung. Da hatten SPÖ und Gewerkschaften bereits ihr "Entsetzen" ventiliert. Das Kanzleramt wechselte in den Krisenmodus, wissend, dass mit einer Änderung der Normalarbeitszeit insbesondere in Wahlkampfzeiten nichts zu gewinnen ist. Im Gegenteil.

Am Mittwoch meldete sich deshalb Bundeskanzler Karl Nehammer zu Wort und erklärte die Diskussion für beendet. "Eine Verlängerung der gesetzlichen Regelarbeitszeit kommt für mich fix nicht in Frage." Nachsatz: Genauso halte er die 32-Stunden-Woche für den völlig falschen Weg.