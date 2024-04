Nehammer zu 41 Stunden Arbeit pro Woche: "Kommt fix nicht"

Oder aber weit weniger, wie die SPÖ , die sich mit Andreas Babler an der Spitze für eine 32-Stunden-Woche ausspricht?

Am Dienstag sorgt eine Aussage von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler kurz für Aufsehen. Sie spricht sich im Rahmen einer IV-Veranstaltung für mehr Arbeit aus, aber nicht dezidiert für eine 41-Stunden-Woche. Das reicht aber natürlich den Gegnern dieses Vorschlags und anderen Parteien, lautstark Kritik zu üben. Einen Tag später meldet sich nun der ÖVP-Chef und Kanzler diesbezüglich zu Wort.

"Eine Verlängerung der gesetzlichen Regelarbeitszeit kommt für mich fix nicht in Frage", so Nehammer in einer Aussendung. "Genauso halte ich eine 32-Stunden-Woche für den völlig falschen Weg."