Mit diesen 24 Ideen will SPÖ-Chef Babler in den Wahlkampf ziehen

Mangelnde öffentliche Präsenz wird man Andreas Babler dieser Tage nicht vorwerfen können. Am Samstag schwor er die Genossen beim Landesparteitag der Wiener SPÖ auf den EU-Wahlkampf ein, am Mittwoch wird er erstmals als Parteichef auf dem Wiener Rathausplatz den 1. Mai – das Hochamt der Sozialdemokratie – zelebrieren.

Davor wird er am Samstag noch seine Wahlkampf-Grundsatzrede „Mit Herz und Hirn für Österreich“ beim Bundesparteirat in Wieselburg (NÖ) halten. Es handelt sich um eine Art kleinen Parteitag mit rund 360 Delegierten. Dort wird auch die Bundesliste für die Nationalratswahl mit Babler an der Spitze beschlossen.