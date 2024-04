Barbara Blaha soll für die SPÖ in den Nationalrat einziehen

Und nun ist er mitten in einer der schwierigsten Übungen, die Parteichefs zu stemmen haben: Er muss die Bundesliste für die Nationalratswahl erstellen. Am 27. April wird die Liste im Bundesparteirat beschlossen. Vereinfacht gesagt geht es bis dahin darum, die Wünsche und Befindlichkeiten aller Teil-Organisationen abzubilden bzw. abzufangen. „Das kann man eigentlich nie richtig machen. Man kann dabei nur möglichst wenige Fehler begehen“, sagt ein Stratege in der Bundesparteizentrale.

Eines der spannendsten Unterfangen: Laut KURIER-Recherchen will Babler die frühere ÖH-Chefin und Vorsitzende der SPÖ-Studentinnen, Barbara Blaha, in eine zentrale Position holen, sprich: Sie soll an wählbarer Stelle auf die Bundesliste kommen.

Das ist insofern ein Wagnis, als sich dadurch mehrere Probleme ergeben: Blaha hat öffentlich Kanzler Alfred Gusenbauer kritisiert und trat 2007 aus Protest sogar aus der Sozialdemokratie aus – eine von der SPÖ geführte Bundesregierung könne nicht an Studiengebühren festhalten, lautete damals ihr Argument. Illoyalität Diese öffentliche Illoyalität wird Blaha in Teilen der Partei bis heute vorgehalten. Derzeit leitet Blaha den „Momentum“-Think Tank. Und dieser ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum Blaha hasardiert: Der Think Tank, so heißt es in der SPÖ, stehe und Falle mit ihr. Kehre Blaha in die Partei zurück, würde das Momentum-Institut Schaden nehmen. Formal müsste die ausgebildete Germanistin möglicherweise gar nicht. Ein Beitritt ist für das Team Babler nicht Voraussetzung für eine Kandidatur.