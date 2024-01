Welche Leistung ist was wert?

Viel Freude haben die allermeisten hierzulande damit allerdings nicht. Zwei Drittel befürworten die Einführung einer Vermögenssteuer – unabhängig vom eigenen Einkommen. Ja, selbst Superreiche wünschen sich lautstark, endlich gerecht besteuert zu werden. Manche, wie Millionen-Erbin Marlene Engelhorn, gehen sogar so weit, fast ihr gesamtes Erbe diesem Zweck zu widmen. Sie nimmt die Rückverteilung nun selbst in die Hand. Ein repräsentativ ausgewählter BürgerInnen-Rat hat nun die Aufgabe, 25 Millionen Euro von Engelhorns Erbe an die Gesellschaft zurückzugeben. Sie selbst nimmt auf die Entscheidung, wohin das Geld fließt, keinen Einfluss, so sehr vertraut sie auf die Weisheit demokratischer Prozesse.

Das Timing für die Präsentation hätte besser nicht sein können. Am gleichen Tag schickte René Benko seine Kaufhauskette in die Insolvenz. Zum dritten Mal binnen vier Jahren, Hunderte Millionen öffentlicher Hilfszahlungen zum Trotz. 15.000 Beschäftigte bangen um ihre Jobs. Sein eigenes Vermögen, angehäuft in den Jahren niedriger Zinsen und spekulativer Investments, hat er längst in Sicherheit gebracht.

Nicht jede Insolvenz ist Ergebnis derart fragwürdiger Geschäftspraktiken wie bei Benkos Signa-Gruppe. Pleiten mit Folgekosten für uns alle wird es in einer Marktwirtschaft immer geben. Umso wichtiger ist es deshalb, die in guten Jahren aufgehäuften Vermögen auch an den Kosten schlechter Jahre zu beteiligen. Das ist nicht nur verteilungs-, sondern auch leistungsgerecht.

Barbara Blaha leitet das Arbeiterkammernahe Momentum Institut