SPÖ-Chef Babler: „Von Festungen bleiben nur Ruinen“

Intern heftig umstritten ist die Positionierung zum Thema Asyl. So haben Sie zuletzt Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer zurechtgewiesen, der über eine Null-Asylquote diskutieren will. Warum findet man hier keine einheitliche Linie?

Mich wundert, wer alles als Parteikenner bezeichnet wird, der vielleicht 20 Jahre nicht in der Parteizentrale war. Bei der Arbeitszeit ging es mir von Anfang an um eine Verkürzung Stück um Stück, alles andere ist ein Propagandamärchen. Und ich habe immer gesagt, dass man das branchenmäßig mit General-Kollektivverträgen sozialpartnerschaftlich verhandeln muss. Wir beginnen dort, wo die Menschen am schwersten arbeiten müssen, etwa in der Pflege.

Sie betonen, dass Ihre Forderungen Verbesserungen für 98 Prozent der Bevölkerung bringen. Warum steht die SPÖ dann in Umfragen nur bei maximal 25 Prozent?

Wir haben uns stabilisiert und verbessert. Trotz einer neuen Partei (die Bierpartei, Anm.) haben wir in einem dreiviertel Jahr um fünf bis sechs Prozent zugelegt.

Bei der EU-Wahl ist ein starker Rechtsruck zu erwarten. Was ist das Rezept der SPÖ dagegen?

Die Orbanisierung, der Angriff auf demokratische Grundpfeiler, ist das Leitprojekt vieler Rechtsextremer. Genauso wie Ideen zur Errichtung irgendwelcher Festungen, sprich Gefängnisse. Ich halte mich an Franz Vranitzky, der gesagt hat, von Festungen seien immer nur Ruinen übrig geblieben. Die Sozialdemokratie war immer schon der Garant dafür, dass die Demokratie mit allen Mitteln verteidigt wird. Das gilt auch für die Zukunft.

Wie passen da Ihre Parteikollegen dazu, die eine Koalition mit der FPÖ zumindest als Option sehen?

In der SPÖ stellt niemand außer Streit, dass es dazu eindeutige Parteitagsbeschlüsse gibt. Die SPÖ ist der einzige Garant dafür, dass die FPÖ nicht in die Regierung kommt. An dem Tag, an dem die FPÖ in unseren Wertekatalog passt, ist nicht mehr die FPÖ. Die ÖVP sagt in jedem Interview, dass sie bereit ist, mit der FPÖ ohne Kickl zu koalieren. Mit Personen wie Udo Landbauer oder Michael Schnedlitz hat sie also kein Problem.

In Richtung ÖVP hat zuletzt vor allem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig versucht, neue Gesprächskanäle zu finden. Geschah das in Absprache mit Ihnen?

Das ist nicht neu, wir pflegen mit allen Parteien einen regelmäßigen Austausch, auch mit der ÖVP.

Anders als zwei SPÖ-Landeshauptleute wollen Sie sich nicht auf eine Koalition mit der ÖVP festlegen. Eine andere Konstellation mit SPÖ-Beteiligung wird sich wohl auch nicht ausgehen. Warum legen nicht auch Sie die Karten auf den Tisch?

Niemand legt sich auf eine Koalition fest. Wenn man sich die Dynamik der Umfragen in den vergangenen Wochen ansieht, wären solche Thesen auch zu hinterfragen. Die Menschen haben es satt, dass vor Wahlen über Koalitionen, Posten und Sessel diskutiert wird. Viel wichtiger ist es rüberzubringen, was sich positiv in diesem Land verändern wird, wenn die SPÖ möglichst stark wird.

Sie sind immer noch Bürgermeister. Wie geht sich das aus?

Das ist eine Frage der zeitlichen Taktung. Das funktioniert sehr gut. Andere sind Bundeskanzler und Parteiobmann, ich bin Bürgermeister und Parteiobmann.