SPÖ-Muchitsch: Babler soll sich wirtschaftsfreundlicher positionieren

Das Ziel sei, dass nach der Wahl rechnerisch keine Regierungskonstellation an der SPÖ vorbeigehen könne, so Muchitsch. Verbesserungspotenzial sieht er auch bei der Kampagnenfähigkeit der SPÖ. "Wir sollten nicht dauernd über Kickl und die ÖVP reden, sondern darüber, was die SPÖ in einer Regierung umsetzen will, vor allem in den Kompetenzfeldern der Gesundheit und der Sozialpolitik." Stattdessen schicke die Partei unkoordiniert Luftballons wie die Abschaffung der Matura in den Themenhimmel.