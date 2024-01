Nehammers Plan: Vom Gendern bis zu einem neuen Nationalstadion

Stückweise waren in den vergangenen Tagen immer wieder Teile jenes Österreichplans den Medien zugespielt worden, den Kanzler Karl Nehammer heute am Nachmittag in Wels in einer Grundsatzrede präsentiert. Jetzt liegt der gesamte Plan vor. Für Leistung, für Familien und für Sicherheit ist der Unteritel für 27 Kapitel, die etwa auch die Errichtung eines neuen Fußballstadions bzw. "Nationalstadions" enthält.

An die 1.500 Zuhörer erwartet die ÖVP in der Messehalle in Wels. Als eine Art Wahlkampfauftakt will man die Rede des Kanzlers nicht bezeichnen, eher als eine Art Regierungsprogramm in Richtung 2030. Das ist wohl eine Frage der Interpretation, denn der Plan enthält auch sehr viele Punkte, die sehr gut unter den Begriff Wahlzuckerln fallen könnten.