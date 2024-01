Was über Nehammers Rede bereits bekannt ist – und was nicht

In Umfragen liegt die ÖVP hinter FPÖ und SPÖ auf Platz drei. Auch in der Kanzlerfrage ist der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl zurückgefallen. Das soll sich bald ändern: Mit der Präsentation seines "Österreichplans" will Nehammer am Freitag, 15 Uhr, in Wels vor 1.500 Anhängern Aufbruchsstimmung entfachen. Die Rede gilt als Startschuss für das Super-Wahljahr: Am 9. Juni findet die EU-Wahl statt, voraussichtlich Ende September die Nationalratswahl.

Die Rede selbst ist noch nicht durchgesickert. Worüber Nehammer inhaltlich sprechen will, ist teilweise bereits bekannt. Die ÖVP hat im Laufe der Woche viele, dem Vernehmen nach aber nicht alle Eckpunkte des Österreichplans an Medien gespielt. Spannend wird auch, wie Nehammer auftritt: Staatsmännisch-nüchtern oder in der Rolle des Einpeitschers, die er als Generalsekretär unter dem damaligen Parteichef Sebastian Kurz (ÖVP) innehatte?

Inhaltlich steht der "Österreichplan bis 2030" der ÖVP auf drei Pflöcken: Leistung, Familie und Sicherheit. Folgende Häppchen hat die ÖVP bereits an Medien übermittelt:

Leistung: Steuern und Abgaben senken

Die ÖVP will die Steuer- und Abgabenquote auf unter 40 Prozent des BIP senken. Ein Versprechen, das auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Wahlkampf 2017 machte – und nicht hielt.

Nehammer wird erstens vorschlagen, den Eingangssteuersatz von 20 auf 15 Prozent senken . Erleichterungen will der ÖVP-Chef auch für jene, die nicht Vollzeit arbeiten, weil sie Pflege- oder Kinderbetreuungsaufgaben übernommen haben. Fünf Millionen Menschen sollen von der Maßnahme profitieren.



. Erleichterungen will der ÖVP-Chef auch für jene, die nicht Vollzeit arbeiten, weil sie Pflege- oder Kinderbetreuungsaufgaben übernommen haben. Außerdem will die ÖVP die Lohnnebenkosten bis 2030 jährlich um 0,5 Prozentpunkte zu senken. Sparpotenzial sieht die ÖVP bei den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen, Familienleitungen sollen stärker aus dem Bundesbudget finanziert werden – Nehammer könnte hier weitere Details nennen. Kosten: rund 800 Millionen Euro pro Jahr.



bis 2030 jährlich um 0,5 Prozentpunkte zu senken. Ebenfalls im Kapitel "Leistung" enthalten ist eine Entlastung bei Überstunden: Ziel ist, alle Überstunden zur Gänze steuerfrei zu machen, "um jene zu unterstützen, die mehr leisten als sie müssten".

