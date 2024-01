Gendern an Unis: Keine gesetzlichen Vorgaben – aber Leitfäden, Empfehlungen

Unter den vielen Themen, die im Vorfeld der Kanzlerrede am Freitag in Wels an die Öffentlichkeit sickerten, sorgte eines für besondere Aufmerksamkeit: dass Karl Nehammer sich für ein Gender-Verbot in der Verwaltung aussprechen wird. Demnach sollen Binnen-I, Sternchen und Doppelpunkt bis 2030 der Vergangenheit angehören – Vorbild hierfür ist Bayern. Dort plant Ministerpräsident Markus Söder (CSU), das Gendern in Schulen und in Behörden des Freistaats zu verbieten. Bereits in Kraft ist seit August ein Verbot in Niederösterreich in der Landesverwaltung.

Womit die ohnedies schwelende Gender-Debatte – sämtliche Umfragen ergeben klare Mehrheiten, die das Gendern ablehnen – neuerlich unterzündet wurde.

Ein Bereich, der hier stets im Fokus steht, sind die Universitäten, die als Vorreiter in Sachen Gendern gelten. Immer wieder wird auch behauptet, dass wissenschaftliche Arbeiten, die nicht gegendert sind, schlechter beurteilt werden. Oliver Vitouch, Präsident der Österreichischen Universitätenkonferenz (Uniko) und Rektor der Uni Klagenfurt, erklärt dazu gegenüber dem KURIER, dass es keine einschlägigen bundesgesetzlichen Vorgaben in sprachlicher bzw. textlicher Hinsicht gebe. Dem stehe auch das Prinzip der Freiheit in Lehre und Forschung entgegen. Sehr wohl aber gebe es entsprechende Leitfäden oder Empfehlungen.

Er macht allerdings auch klar, dass etwa das Gleichstellungsgesetz oder das Universitätsgesetz sehr wohl bestimmte Vorgaben hinsichtlich wirksamer Maßnahmen zu Frauenförderung und Gleichstellung machten.