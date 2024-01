Wahljahr: ÖVP will mit Leistung, Sicherheit, Familie punkten

Die ÖVP will sich an Neuwahl-Spekulationen, die von den ÖVP-Landeshauptleuten angestoßen wurden, „nicht beteiligen“: Das war die zentrale Erkenntnis der ÖVP-Klausur in Krems am Dienstag. Die Mehrheit der Landeschefs hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Wahl vor dem 29. September durchzuführen – etwa noch vor dem Sommer, im Mai.

Die endgültige Entscheidung überließen die Länderchefs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Das soll wiederum Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bestimmt haben. Das Resultat: Für die Bundespartei sind Neuwahlen aktuell „kein Thema“.

"Österreich-Plan"

Die Nationalratswahl hat bei der Arbeitsklausur dennoch eine große Rolle gespielt. Am 26. Jänner stellt Nehammer in der Messehalle Wels bei einer Rede seinen „Österreich-Plan“ bis 2030 vor. Dabei sollen die inhaltlichen Pflöcke für das Wahljahr eingeschlagen werden. Der Prozess für diese Rede startete am 10. März 2023 – mit Nehammers „Rede zur Zukunft der Nation“, die den grünen Koalitionspartner schwer verstimmte.

Nehammer sprach sich gegen das EU-weite Verbot des Verbrennungsmotors bis 2035 aus. Es folgte ein Autogipfel. Der Kompromiss auf EU-Ebene: Verbrenner dürfen auch nach 2035 noch fahren, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden.