Digitalisierungsexperte zur Corona-Krise: "Wir standen zwischen Pest und Cholera"

Christoph Keese ist Geschäftsführer von hy, einer Tochtergesellschaft der Axel Springer SE, die sich auf digitale Transformation spezialisert hat.

KURIER: Sie haben im Lockdown sieben Regeln aufgestellt. Eine lautet: "An die positive Kraft der selbsterfüllenden Prophezeiung glauben. Optimismus wird wahr, wenn alle entschlossen genug daran festhalten." Haben wir noch Grund, optimistisch zu sein?

Christoph Keese: Wir sind verpflichtet, optimistisch zu sein. Wenn wir uns ergeben in das Abwarten auf einen wirksamen Impfstoff, dann ist der Wirtschaft noch viel weniger geholfen. Wir müssen aus diesem furchtbaren Dilemma – Gesundheit versus Wirtschaft – herausfinden. Die Wirtschaft kann sich in Österreich wie Deutschland nicht leisten, dass wir aufhören zu arbeiten.

Parallel zu den steigenden Infektionszahlen steigen die Arbeitslosenzahlen.

Anfang des Jahres standen wir vor der Wahl: Pest oder Cholera? Kommt es zur Verelendung durch Arbeitslosigkeit oder zu massenhaftem Sterben durch die Gesundheitskrise? Diese Wahl zwischen Pest und Cholera wünscht man niemandem. Politik und Gesellschaft müssen vermeiden, in solche Dilemmata hinein zu geraten. Hier war es aber leider nicht zu vermeiden. Corona hat uns das Dilemma aufgezwungen. Wie reagiert man darauf? Man kann sich weder für das eine noch das andere Übel entscheiden, sondern muss versuchen, beide so gering wie möglich ausfallen zu lassen. Das ist ungeheuer schwer. Der Rückhalt in der Gesellschaft für politische Entscheidungen ist auch deswegen gesunken, weil jede Betonung des einen Ziels leider eine Verschlechterung beim anderen Ziel zur Folge gehabt hat.

Sie meinen, der Rückhalt fehlt, weil die Politik sich nicht für Pest oder Cholera entscheidet?

Es geht um biologisches versus wirtschaftliches Überleben. Eine grauenvolle Abwägung. Es wäre ein Wunder, wenn sie die Gesellschaft nicht spalten würde. Denn ganz gleich, welche Seite man einnimmt, man hat immer gute Argumente. Gute Politik heißt, kluge Kompromisse zwischen beiden Bedrohungsszenarien zu finden. Ich glaube, dass der starke Föderalismus in Österreich wie Deutschland dabei von Vorteil sein kann: Wenn mehrere Ansätze gleichzeitig ausprobiert werden, kann sich das am besten funktionierende Modell durchsetzen.

Homeoffice ist mittlerweile das Arbeitsmodell. Wird uns diese Arbeitsweise Ihrer Meinung nach erhalten bleiben?

Virtuelles Arbeiten wird bleiben, funktioniert am besten aber in bestehenden, belastbaren Beziehungen. Nach der anfänglichen Video-Euphoria hat heute fast jeder am eigenen Leib erfahren, dass es virtuell kaum möglich ist, neue, vertrauensvolle Beziehungen zu begründen. Wir wissen heute mehr denn je, dass wir die persönliche Begegnung mit anderen Menschen brauchen. Sicherlich nicht immer, aber oft. Sie fördert kreative Zusammenarbeit, hilft beim Entdecken von Neuem und beim Begründen von Vertrauen. Ohne vertrauensvolle Beziehung kann Wirtschaft nicht auf Dauer funktionieren. Deswegen brauchen wir schnell eine Rückkehr zur persönlichen Begegnung – aber unter der Maßgabe, dass das Infektionsgeschehen nicht weiter befeuert wird.

Der zweite Lockdown lässt viele an der Politik zweifeln, Corona-Leugner und -Müde europaweit mehr werden.

Corona-Leugner stellen zum Glück eine winzige Minderheit dar. Corona-Leugnung ist jedoch etwas anderes als Corona-Müdigkeit. Müdigkeit ist normal. Ich kenne persönlich niemanden, der nicht Corona-müde wäre, denn Corona nervt kolossal. Mein persönliches Vertrauen in Institutionen ist übrigens sogar gewachsen. Im Großen und Ganzen hat sich Europas Politik in der Corona-Krise gut geschlagen. Damit will ich nicht sagen, dass sie alles richtig macht. In einer Demokratie ist sie allerdings auch nicht die einzige Institution, auf die es ankommt. Auch die Bürgergesellschaft hat Großes geleistet.