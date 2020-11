Anschober live: Wie es nach dem Lockdown weitergehen soll

Am Tag vor dem Lockdown sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober, die Prognose sage im Schnitt 7000 Neuinfektionen pro Tag für diese Woche voraus. "Wenn das so eintritt, wäre das viel zu viel. Wir nähern uns den Kapazitätsgrenzen in den Spitälern."

Er präsentiert die Zahlen vom Wochenende: Es gab 26.232 Testungen, 4657 Neuinfektionen (der traditionell niedrigere Montagswert). Die stärksten betroffenen Bundesländern sind Niederösterreich und Oberösterreich mit um die 1000.

Um 13 Personen mehr befinden sich auf den Intensivstationen, insgesamt sind es 612. Zwischen 20. und 27. November sollte das Plateau in den Spitälern erreicht sein.

Massentest-Strategie diese Woche

Zu den von Kanzler Sebastian Kurz angekündigten Massentests sagt Anschober: "Intensivscreenings werden schon jetzt gemacht, mit der neuen Verordnung sind in bestimmten Bereichen wöchentliche Tests vorgeschrieben, etwa in Alten- und Pflegeheimen. Schrittweise werden drei Millionen Antigen-Tests ausgeliefert."

Dennoch: "Wir werden einen Ausbau der Massentests durchführen", sagt Anschober. Wie genau, werde diese Woche fixiert. Es gebe drei Möglichkeit: In Alten- und Pflegeheimen die Tests massiv auszubauen. Zweitens, regionale Schwerpunkte zu setzen. Oder drittens, "insgesamt sehr in die Breite zu gehen". In den USA sei es in einzelnen Großsstädten zu solchen Massentestungen gekommen, auch in Europa gebe es Beispiele, etwa die Slowakei. Diese Erfahrungen würden nun eingesammelt und in eine Strategie in Österreich einführen.

Nicht zuletzt appelliert Anschober "dringend", die Stopp-Corona-App zu benutzen

Finnisches Beispiel

Rotkreut-Kommandant Gerry Foitik verweist auf das finnische Beispiel, dort sei die zweite Welle ausgeblieben, das sei zwar nicht nur, aber auch auf das intensive elektronische Contact-Tracing zurückzuführen.

Anschober ergänzt, dass die Bundesregierung inzwischen die Kosten für den Aus- und Aufbau des Systems übernommen habe.

"Das Teuflische an Corona"

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres sagt, eine der wesnetlichen Hilfen beim Unterbrechen von Infektionsketten ist das Nachverfolgen von Kontakten. Es gehe darum, schnell zu erfahren, ob man Kontakt mit einem Infizierten hatte, damit man Verwandte nicht ansteckt. Szekeres: "Das Teuflische ist ja, dass man selbst nicht spürt, ob man infiziert ist, aber infektiös ist." Daher sei das Benutzen der App sehr hilfreich, denn die App kann die Kontakte frühzeitig erreichen und warnen.

"Andere Krankheiten nicht vernachlässigen"

Szekeres sagt, man solle die Ordinationen und Spitäler kontaktieren, wenn man Symptome habe. Er appelliert, jeder, der Beschwerden habe, solle zum Arzt gehen, man solle andere Krankheiten nicht vernachlässigen.

Die 7-Tages-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) liegt derzeit bei 543. Avisiertes Ziel war eine 7-Tages-Inzidenz von unter 50. Die Rückverfolgbarkeit der Infektionskette ist zuletzt massiv gesunken - zuletzt konnten bei nur mehr 23 Prozent der Infizierten die Infektionsquelle erforscht werden.

Die Bundesregierung setzt nun neben mehr Personal im Tracing erneut auf die Stopp Corona-App. Diese verzeichnete per Ende Oktober rund 1,1 Millionen Downloads. Das sind wenige angesichts des Infektionsgeschehens im über 8 Millionen Einwohner zählenden Österreich.

Der KURIER berichtet live ab 10 Uhr.