Kurz: Massentests am Ende des Lockdowns

Die österreichische Bundesregierung will dem Vorbild der Slowakei folgen und am Ende des Lockdowns Corona-Massentests durchführen. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in der ORF-Pressestunde angekündigt. Alle Details sollen bis "Ende der Woche" stehen; Kurz bzw. die Regierung wollen so ein "halbwegs normales Weihnachtsfest" ermöglichen.