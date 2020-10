Galeria Karstadt Kaufhof schließt ganze Reihe an Warenhäusern

Galeria Karstadt Kaufhof macht ernst: Nach dem erfolgreichen Abschluss des Insolvenzverfahrens schließt der deutsche Warenhauskonzern von Rene Benko in dieser Woche eine ganze Reihe von nicht mehr rentablen Filialen. Das Kaufhof-Warenhaus in der Hamburger Mönckebergstraße stellte schon am Mittwoch für immer den Warenverkauf ein, ebenso der Kaufhof in Essen.

Weitere Filialen unter anderem in Braunschweig, Witten und Fulda sollen in den nächsten Tagen folgen. Wie viele genau, darüber wollte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag keine Auskunft geben. 37 Warenhäuser würden in diesen Tagen dicht machen, sagte am Donnerstag der GKK-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl der Deutschen Presse-Agentur.