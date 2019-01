„Digitalisierung ist nicht das Problem“

Menschen müssen bei diesen technischen Entwicklungen mitmachen. Manche scheuen aber Veränderung, wollen an der Supermarktkassa bedient werden und nicht selbst die Waren über den Scanner ziehen. Auch, weil sie der Kassiererin nicht den Job wegnehmen wollen.

Die meisten Menschen nehmen die Bequemlichkeit der digitalen Disruption gerne in Kauf und haben gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil es anderer Leute Arbeitsplätze kostet. In Deutschland arbeitet etwa eine Million Menschen an Kassen, bei Ihnen in Österreich dürfte es etwa ein Zehntel sein. Diese Arbeitsplätze sind durch die automatischen Kassen perspektivisch bedroht. Effizienzgewinne haben in der Geschichte immer zur Verringerung menschlicher Arbeit geführt. Das heißt aber nicht, dass wir alle irgendwann keine Arbeit mehr haben, nur Roboter arbeiten und wir von der Maschinensteuer leben. Die Summe der Arbeit wird nicht abnehmen. Es werden neue Jobs entstehen und alte Berufe wieder gefragt sein.

Welche alten Berufe haben Zukunft?

Alles, was mit menschlicher Zuwendung zu tun hat. Masseure, Therapeuten, Trainer und jede Form von Geschichtenerzähler hat Zukunft. Filmemacher, Musikproduzenten, Journalisten. Menschen haben ein Urbedürfnis, Geschichten erzählt zu bekommen. Oder sehen Sie sich die Kunstmärkte an. Nicht nur Picasso, sondern junge, moderne Kunst boomt. An allen Ecken und Enden entstehen Coffeeshops. Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird für uns alle die Entschleunigung, der Müßiggang.

Nicht jeder kann der Digitalisierung so viel abgewinnen wie Sie. Viele, vor allem Ältere, kommen nicht zurecht, weil ihnen niemand die Technik näherbringt.

Das stimmt. Das geringste Problem haben die Kinder, denn es liegt im Wesen des Kindseins, dass alles, was sie bei ihrer Geburt vorfinden, selbstverständlich erscheint. Kinder halten Flugzeuge, Computer, Bäume und Affen für gleichermaßen gegeben und selbstverständlich, denn sie waren schon bei der Geburt vorhanden. Alles, was im Laufe der ersten 20 Lebensjahre empfunden wird, gilt als Fortschritt. Alles, was zwischen dem 30. bis 40. Lebensjahr erfahren wird, das gilt als moderate Ergänzung der bereits bekannten Welt. Alles, was nach 40 erfahren wird, wird oft als Störung der natürlichen Ordnung wahrgenommen.

Wir werden immer älter, die Entwicklung verläuft immer rasanter: Das ist kein gutes Omen.

Das hängt sehr stark von der Perspektive ab. Der heute 50-Jährige empfindet eine Erfindung als Störung der natürlichen Ordnung - für ein Kind ist das das natürlichste Ding der Welt. Die Erwachsenen haben das Problem, weil die Entwicklung schneller verläuft als jemals in der Menschheitsgeschichte. Damit müssen wir uns auseinandersetzen.

Wer ist wir? Die Zivilgesellschaft, die Politik, die Medien?

Die Gesellschaft muss mehr in Bildung investieren. Sie muss sich darum kümmern, dass Menschen keinen Anschluss verlieren und aktiv darauf hinwirken, dass Kompetenzen erworben werden. Das passiert nicht von alleine. Nehmen wir als Beispiel den Lkw-Fahrer. Der sitzt 10 Stunden am Tag hinter dem Steuer. Der fährt die Autobahn zwischen Wien und Salzburg hin und her und wird bald keinen Job mehr haben, weil autonom fahrende Lkws das erledigen. Genau dieser Lkw-Fahrer sollte sich aber über digitale Entwicklungen informieren, weil sie sein Leben mehr beeinflussen, als ihm das jetzt bewusst ist.

Sie spielen auf das bedingungslose Grundeinkommen an?

Aus meiner Sicht liegen die Voraussetzungen für ein bedingungsloses Grundeinkommen noch nicht vor, denn es geht davon aus, dass die Produktivitätssteigerungen durch die Digitalisierung so enorm sind, dass es für Menschen kaum noch Arbeit gibt. Dass die Transformationsschritte so groß sind, dass die Menschen gar keine Arbeit mehr finden werden. Das bedingungslose Grundeinkommen argumentiert damit, dass das gar nicht schlimm ist, weil wir uns, um es zugespitzt zu formulieren, aus der Knechtschaft der Arbeit befreien und uns den Dingen widmen können, die wir immer tun wollten. Grundvoraussetzung dieses Gedankenganges ist es, dass die Menge der Arbeit sinkt – doch darauf weist derzeit nichts hin.