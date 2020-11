Lockdown bringt Wirtschaft auf Talfahrt: Koste es, was es wolle?

Im Jänner stand da noch überall ein kleines Plus, dann kamen aus China die ersten Nachrichten vom neuartigen Virus und es ging steil bergab.

Der KURIER hat mit den Top-Ökonomen von Wifo, IHS und der Industrie gesprochen. Der Tenor ist überall derselbe, mit mehr oder weniger Rest-Optimismus garniert: Die Rezession verschärft sich nochmals von rund sechs in Richtung acht, vielleicht sogar zehn Prozent. Die Arbeitslosigkeit bleibt extrem hoch, die Staatsschulden explodieren. Und 2021? Da hängt fast alles von der Verfügbarkeit des erhofften Impfstoffs ab.

Mehr ins Detail gehen will noch niemand, kann auch noch niemand. In Erinnerung bleibt ein Zitat Blümels aus dem März, der die Woche für Woche sinkenden Prognosewerte bedauerte und im Parlament sagte: „Und dann hab’ ich die Budgetrede in den Mistkübel geschmissen.“ Seither wurde es mit Ausnahme der Sommermonate meist nur noch schlechter.

Am Freitag verschickte die Nationalbank eine Analyse, wonach der November-Lockdown bisher weniger schlimm sei, als jener im März/April. Wenig später sickerten erste Details durch, wo und was jetzt wirklich alles verschärft werden soll. Das Notenbank-Papier war in der Sekunde veraltet.