"Corona-Test": Einige Schüler pfiffen auf Matura

Nicht einmal eine halbe Stunde hat es gedauert, bis der Erste seine Fachklausur abgegeben hat – also die erste schriftliche Maturaprüfung. Warum sollte der Maturant sich auch anstrengen? Schließlich kann er gar nicht durch die Prüfung fallen.

Möglich macht das eine Verordnung, die aufgrund der Corona-Krise erlassen wurde. Die schriftliche Maturanote setzt sich heuer zu je 50 Prozent aus der Prüfungsnote und der Note der Abschlussklasse zusammen. Steht man zwischen zwei Noten, zählt die Prüfungsnote stärker.

All jene Maturanten, die im Abschlusszeugnis der achten Klasse zumindest einen Dreier hatten, können bei der Matura also nicht „durchfallen“. Dieser Umstand ist offenbar so manchem Schüler bewusst.