HTL, HAK und Co.: Praktika müssen auch heuer gemacht werden

Nur halb so lang

Eines vorweg: Die Verpflichtung, ein Praktikum zu machen, bleibt weiter aufrecht. Und das, obwohl sich viele Direktoren dafür ausgesprochen haben, diese Verpflichtung heuer aufzuheben – ganz besonders die Leiter der Tourismusschulen, wo die Schüler im Sommer oft drei Monate in den Betrieben sind.

Doch was steht nun in dem Schreiben der Ministeriums? Zusammengefasst kann man sagen: Praktika können heuer in unterschiedlicher Form gemacht werden. Entweder sie werden in der Dauer absolviert, die sowieso vorgesehen ist, oder in einer verkürzten Version – aber mindestens 50 Prozent der vorgeschriebenen Zeit. „In der HTL sind das acht Wochen, in der HAK 300 Stunden“, berichtet Rainer Graf.

Weiters heißt es aus dem Ministerium: Für alle, die keinen Platz in ihrer Branche finden, können auch in einem „verwandten Tätigkeitsbereich“ arbeiten. Als Beispiel werden die Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe genannt, die auch in einer Bäckerei oder in der Lebensmittelproduktion arbeiten können.

Direktor kann Dispens erteilen

Eine Hintertüre, dass ein Schüler das Praktikum gar nicht machen muss, gibt es aber: „Nur wenn nachweislich (der Schulleitung gegenüber) keine Praktikumsplätze zur Verfügung stehen oder unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe der Absolvierung entgegenstehen, entfällt für Schüler/innen die Verpflichtung.“ Als einer der Gründe werden ausdrücklich die Covid-19-Bestimmungen genannt.

Diese Entscheidung des Ministeriums gefällt nicht jedem. Susanne Schmid, Obfrau des Burgenländer Elternvereins an höheren Schulen, hätte sich gewünscht, dass heuer die Verpflichtung komplett entfällt. „So ist man immer auf die Zustimmung der Direktion angewiesen.“ Zudem seien es meist die Eltern, die sich um Praktikumsplätze kümmern, und nicht die Schulen. „Für sie ist das eine zusätzliche Belastung.“ Sie hätte es so wie viele Eltern und Schüler befürwortet, dass es im Sommer keine Pflicht zu arbeiten gibt.