Kindergärten: Träger fordern von Regierung Regeln ein

Der Kindergarten steht derzeit nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dabei geht ohne ihn gar nichts, wie ein Blick in die Statistik zeigt: In den privaten Einrichtungen sind derzeit bis zu 45 Prozent der Kinder anwesend.

Wenn am 18. Mai die Schulen öffnen, dann werden es wohl noch mehr werden. Dabei zeigt sich schon jetzt: Dort, wo jedes dritte Kind anwesend ist, ist es bereits jetzt schwierig, die Hygiene- und Verhaltensempfehlungen im vollen Ausmaß umzusetzen.

Klare Regelungen fehlen

Der Zusammenschluss der privaten Trägerorganisiationen (siehe Infobox) fordert deshalb klare Regelungen ein – unabhängig davon, wer für den einzelnen Standort zuständig ist.

Aus Sicht der Träger ist die Sache klar: Der Bund muss, so wie in vielen anderen von der Coronakrise betroffenen Bereichen die Rahmenbedingungen vorgeben: Das betrifft Hygienemaßnahmen genauso wie den zusätzlichen Personalbedarf und das Vorgehen in Verdachtsfällen.

Auch muss geklärt werden, wer die Mehrkosten für diesen Aufwand übernimmt.