Nach Corona-Auszeit: Maturanten bei Hygiene und Maskenpflicht diszipliniert

Vor einer Woche sind Maturanten, Schüler der Abschlussklassen von berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) sowie Berufsschulen wieder in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt.

Die Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus werden seither problemlos eingehalten, berichtet die Sprecherin der AHS-Direktoren, Isabella Zins. Die Rückkehr der Unterstufen mit 18. Mai werde aber eine „Challenge“.

Die Schüler der Abschlussklassen seien sehr diszipliniert, sagt Zins im Gespräch mit der APA. „Es ist kein Stau beim Eingang, es werden die Hände desinfiziert, alle tragen Masken.“

An ihrer Schule sei alles genau eingeteilt, etwa welche WCs verwendet werden, der Unterricht wurde von den Klassen in die Aulen verlegt. Auch von den anderen Schulen wurde Zins rückgemeldet, dass es mit den Maturanten keine Probleme gibt.

Lehren für weitere Schritte

In dieser ersten Unterrichtswoche habe man auch schon Dinge für die Rückkehr der Jüngeren gelernt: So wurde die Garderobenpflicht an Zins' Standort etwa aufgehoben, in den meist unterirdischen Garderoben sei es schlicht zu eng.

Bewährt hätten sich auch kontaktlose automatische Desinfektionsspender, die von den Schülern gleich nach Betreten der Schule benutzt werden müssen. Das Um und Auf sei außerdem, dass die Schüler gleich nach Betreten der Schule direkt ins Klassenzimmer gehen und dann erst am Platz die Maske abnehmen.